إليك قائمة بالأطعمة التي يجب أن تتجنبها إذا كنت مصابًا بنزلة برد منها السكر

أشارت تقاير طبية إلى أنه على الأشخاص المصابين بنزلات البرد تجنب مجموعة من الأطعمة والمشروبات، التي من شأنها أن تفاقم حالتهم الصحية.فوفقا لصحيفة "بينك فيلا" فإن التقارير الطبية دعت الأشخاص، التي يعانون من نزلات البرد إلى الحرص على قسط من الراحة يتراوح ما بين 10 إلى 12 ساعة إضافة إلى تجنب هذه المؤكولات والمشروبات.

السكر

يعد السكر واحدًا من الأطعمة الغذائية، التي يجب تجنب إضافتها للوجبات أو المشروبات في حالة الإصابة بنزلات البرد وما يصاحبها من الكحة والتهابات الحلق، لأن السكر وفق التقارير الطبية يقوم بتثبيط نشاط الجهاز المناعي ويقلل من أدائه في ظل مكافحة الجسم للفيروسات التي تهاجمه لذلك تجنب تناول الحلويات والوجبات والمشروبات المحلاة.

القهوة والشاي والمشروبات المنشطة

يقوم بعض الأشخاص بالإكثار من شرب القهوة الساخنة عند الإصابة بنزلات البرد والكحة وهذا الأمر خاطئ تمامًا وأثبتت الأبحاث والدراسات أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي وغيرها تعتبر من مدرات البول والتي تساهم في إفراط الجسم في التخلص من كميات الملح والماء الموجودة بالجسم، والجسم يحتاج أن يبقى رطبًا عند الإصابة بأمراض البرد والكحة.

متى تكون نزلة البرد "قاتلة"؟

في حالة إصابة الشخص بنزلات البرد، يصبح شرب الحليب ضارا، لأنه يجعل البلغم أكثر سماكة فيزيد الصعوبة من تخلص الجسم منه.

الكحول

وفقًا لدراسة أجريت في عام 2007، فإن تناول المشروبات الكحولية أو المشروبات التي يدخل الكحول في تصنيعها تزيد من حدة التهابات الرئة والشعب الهوائية وتمنع الجسم من تكوين خلايا الدم البيضاء التي يحتاجها لمكافحة البرد، بالإضافة لإصابة الجسم بالجفاف الذي يزيد من حدة تفاقم أعراض البرد والكحة.

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المأكولات الحارة

تساهم الأطعمة الحارة في إنتاج الجسم للمزيد من البلغم مما يزيد من حدة أعراض البرد والكحة على مدى الطويل وذلك على عكس الشائع أن بخاخات الفلفل يمكنها أن تقضي على الالتهابات وتُسهل طرد المخاط من الجسم.

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