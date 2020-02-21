شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الممكن تطور نزلات البرد وتحولها لفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رشح وعطس وسعال"، جميعها من العلامات الأكثر انتشارا في موسم الشتاء وهى من أول علامات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ولكن مع انتشار الفيروس المميت "كورونا"، زاد معه الخوف والهلع، ويعتقد البعض إصابته بفيروس كورونا، ويظل السؤال المحير: هل من الممكن ان تتطور نزلات البرد وتتحول لفيروس كورونا؟

يجيب عن هذا السؤال موقع metro، حيث قال إنه من الوهلة الأولى تشبه أعراض فيروس كورونا الأعراض المعتادة لنزلات البرد ومن ابرز الاعراض المتشابهة بينهم.

أعراض متشابهة بين فيروس كورونا ونزلات البرد

1:السعال الشديد الذى يصاحبه البلغ.

2:عطس وسيلان الأنف.

3: احتقان الحلق وصعوبة شديدة في البلع.

4: ضيق التنفس وانسداد الانف.

5:الم في العضلات والمفاصل.

ما هو فيروس كورونا

فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسى السفلى لذلك فإن معظم المصابين يعانون من سعال جاف وضيق في التنفس وليس التهاب في الحلق، كما ان أبرز علامات الإصابة بفيروس كورونا هي ارتفاع درجة الحرارة، لذلك فإن العلاقة بين نزلات البرد وفيروس كورونا هي الاعراض فقط ولكن ليست نفس تكوين الفيروس أو آثاره الجانبية على صحة الجسم ولا يمكن ان تتحول نزلات البرد لفيروس كورونا كما يعتقد البعض، فنزلات البرد يتم علاجها بالأدوية والمضادات الحيوية ولكن فيروس كورونا لم يتوصل الباحثين لدواء فعال لعلاج الفيروس.

ولكى تحمى نفسك من أي خطورة عند ظهور الاعراض عليك، يجب أولا زيارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة مع اتباع بعض النصائح للوقاية من العدوى والفيروسات ومنها:

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1: ينصح بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتي تنتشر فيها الفيروسات والعدوى.

2: يجب الاهتمام بغسل اليدين دائما بالمياه والصابون المطهر وللوقاية من الفيروسات المنتشرة في الجو.

3: الاهتمام بتعزيز صحة الجهاز المناعى وذلك من خلال تناول الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز الصحة وتحد من خطر الإصابة بالعدوى.

4: ارتداء الكمامة الطبيبة دائما في الأماكن المزدحمة والتي تنتشر فيها العدوى.

5: تناول مصل الانفلونزا الموسمية للوقاية من أمراض الشتاء.