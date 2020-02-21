جماعة الإخوان تحت الحصار الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خريف مرت به جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في أوروبا، عندما سقطت أقنعتهم عبر صفحات كتاب "أوراق قطر" الذي صدر العام الماضي، وفضح كيف تمول الدوحة الإرهاب في أوروبا، عبر ملايين الدولارات لدعم توسع جماعة الإخوان من خلال 140 مشروعا في جميع أنحاء أوروبا.

"حظر الإخوان مطلبي".. حملة يمنية تفضح مؤامرات حزب الإصلاح

تسجيلات سرية تكشف دعم تركيا لـ"الإخوان الإرهابية" في مصر



ليأتي الشتاء الأوروبي الذي تطيح رياحه بالجماعة الإرهابية وتحجم تحركاتها الخبيثة، عبر إجراءات حظرها واعتبارها "منظمة إرهابية".

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خطوة بريطانية سبقها قرار الحكومة الفرنسية بوضع استراتيجية جديدة لمواجهة خطر الجماعة المستشري التي تنشر الحقد والكراهية وتهدد منذ فترة أوروبا والبلاد.

وسلكت ألمانيا النهج نفسه إذ شنت الشرطة مداهمات في مناطق عدة، واعتقلت العديد من المشتبه بهم، وكشفت عن وجود كبير للجماعة الإرهابية، قدرت عددهم بـ 11 ألف متطرف من بينهم 680 شخصا يُنظر إليهم على أنهم خطرون وقادرون على العنف.

تحركات أوروبية نحو القضاء على سرطان الإخوان فهل تتكل بحظرهم ووضعهم على لائحة التنظيمات الإرهابية؟