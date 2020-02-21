فيديو.. صلاح يظهر مع ميسي في إعلان جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في إعلان جديد رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، ضمن إحدى الحملات الدعائية.

ويعد الثنائي أحد الوجوه الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية الكبرى، لذا سبق لهما الظهور في حملة سابقة رفقة بعضهما.

وأطلقت الشركة حملة جديدة، ظهر خلالها ميسي وصلاح رفقة بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، ورحيم ستيرلينج، جناح مانشستر سيتي.

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وقام الرباعي ببعض الخدع في الإعلان الجديد، الذي طغى عليه الحس الكوميدي بين اللاعبين.

وجاء الإعلان الجديد تحت عنوان "العب.. لا تتوقف أبدا".



