الفائز بلقب "صانع الأمل" لـ"العين الإخبارية": الإمارات بلد خير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توَّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإماراتي أحمد الفلاسي وعائلته بلقب "صانع الأمل" في الوطن العربي للعام 2020.

وقال الفلاسي لـ"العين الإخبارية" إنَّه يهدي هذا اللقب إلى روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وروح المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وأضاف: "الحمد لله إحنا أهل خير وبلد خير، ورحلتي مع مومباسا أثناء زيارة عمل ومنذ هذا الوقت قررت مساعدة المستشفى هناك".

وكان الفلاسي حوّل ألمه بفقدان أمه إلى أمل جديد لمليون و200 ألف مصاب بالقصور الكلوي في مدينة مومباسا بكينيا، إذ تمكن من تطوير المستشفى الحكومي في المدينة لأكثر المستشفيات المتطورة بالبلاد.

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وتوّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخميس، جميع المتأهلين لنهائيات المبادرة بلقب "صانع الأمل" خلال الحفل الذي أقيم بدبي.

كما شهد الحفل تكريم البروفيسور مجدي يعقوب ومنحه وشاح "محمد بن راشد للعمل الإنساني"، والإعلان عن اختيار الفنان أحمد حلمي، كأول سفير لصناع الأمل بالوطن العربي.

وكانت المبادرة أعلنت تخصيص ريع حفلها في الموسم الثالث، لصالح بناء مستشفى مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب في مصر بالمجان، وتكريم البروفيسور مجدي يعقوب عن مجمل أعماله الإنسانية خلال مسيرته.

وتهدف "صناع الأمل" التي تنظمها "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" إلى دعم وتكريم صناع التغيير الإيجابي الذين يسهمون في بناء واقع أفضل في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، وتقدم للمبادرة بدورتها الثالثة أكثر من 92 ألف صانع أمل.