تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك النوتيلا

القاهرة - لايف استايل المقادير - الزبدة : 50 غم

- بسكويت : كوب (مطحون)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- جبن كريمي : علبة

- طحين : 3 ملاعق كبيرة

- كريمة : 3 ملاعق كبيرة (سائلة)

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب (سائلة)

- بندق : ربع كوب (للتزيين) الطريقة: 1. ادهني قاع أكواب التشيز كيك بالزبدة المذوبة. 2. اطحني البسكويت، ووزعيه بقاع الأكواب واخلطيه مع الزبدة لتشكيل قاعدة التشيز كيك. 3. افقسي البيضة بوعاء الخلط واخفقيها جيداً باستخدام المضرب اليدوي. 4. أضيفي الفانيلا، واخفقي. Advertisements 5. أضيفي السكر، والجبن الكريمي، والطحين، والكريمة السائلة واخفقي حتى يتشكل لديك خليط متجانس وكريمي. 6. وزعي الخليط فوق قاعدة بسكويت التشيز كيك. 7. أدخلي الأكواب للمايكروويف لمدة 30 ثانية على 4 دفعات. 8. زيني بشوكولاتة النوتيلا والبندق. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة

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