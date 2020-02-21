تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالزبادي

المقادير

- مقادير الحشو :

جبن كريمي : علبتين (طري بحرارة الغرفة)

البيض : 3 حبات

سكر : كوب

لبن زبادي : 2 كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

النشاء : ملعقة كبيرة

- بسكويت دايجستف : كوب ونصف (مطحون)

- السكر البني : 2 ملعقة كبيرة

- بشر الليمون : ملعقة صغيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- التوت الأزرق : علبة (حشوة جاهزة / للتزيين)

الطريقة:

1. اخلطي البسكوت المطحون مع السكر البني وبشر الليمون ثم أضيفي الزبدة المذوبة ورصي المزيج في صينية التشيز كيك.

2. سخني الفرن على حرارة 325 درجة وأدخلي الصينية للفرن لمدة 6 دقائق ثم ازيليها من الفرن وضعيها جانباً لتبرد.

3. اخفقي الجبن الكريمي بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح ناعماً وكريمياً ثم أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق حتى يتجانس الخليط.

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4. أضيفي السكر واخلطي ثم أضيفي اللبن الزبادي وبشر الليمون والفانيلا وعصير الليمون والملح والنشا وقلبي حتى يتجانس الخليط.

5. صبي الخليط فوق قاعدة التشيز كيك المحضرة مسبقاً.

6. أدخلي الصينية للفرن على حرارة 325 درجة لمدة 40 - 50 دقيقة حتى تتماسك ثم اتركيها لتبرد في حرارة الغرفة واحفظيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم.

7. عند التقديم وزعي حشوة التوت الأزرق أو أي حشوة مفضلة لديك وقطعيها وقدميها باردة.

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