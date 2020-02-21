تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى كاسات التشيز كيك

المقادير

- للقاعدة :

بسكويت : 2 باكيت (مطحون)

الزبدة : 100 غراماً (مذوبة)

- لطبقة الكريمة :

كريمة : مغلفين (بودرة)

القشطة : علبة

جبن كريمي : 200 غم

الحليب المكثّف : نصف علبة

حليب : نصف كوب (سائل)

- للتزيين :

صوص الفراولة : علبة (جاهز)

الطريقة:

1. لتحضير القاعدة: اخلطي البسكويت مع الزبدة جيداً في وعاء وضعيه جانباً.

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2. لتحضير طبقة الكريمة: في إبريق الخلاط الكهربائي ضعي الكريمة البودرة ثم أضيفي القشطة، الجبن الكريمي، الحليب المكثف، والحليب السائل، واخفقي المكونات جيداً حتى يتشكل لديك مزيج متجانس وكريمي.

3. رصي البسكويت بقاع كاسات التقديم.

4. أضيفي طبقة من الكريمة فوق البسكويت، وأدخلي الكاسات للثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

5. عند التقديم زيني كاسات التشيز كيك بصوص الفراولة الجاهز.

6. قدميها باردة.

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