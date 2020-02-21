تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك البلوبري

القاهرة - لايف استايل المقادير - مقادير حشو التشيز كيك : جيلاتين : ملعقة صغيرة ونصف

ماء بارد : 2 ملعقة كبيرة

عصير الليمون : ملعقة صغيرة ونصف

جبن كريمي : علبة (طري بحرارة الغرفة)

بشر الليمون : نصف ملعقة صغيرة

كريمة : 2 كوب (مخفوقة)

البلوبري : كوب (مفرز أو طازج) - بسكويت : ثلاث أرباع الكوب (مطحون)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة) الطريقة: 1. امزجي البسكويت المطحون مع الزبدة وضعيها في صينية تشيز كيك مفتوحة الأطراف ورصيها جيداً لتصبح قاعدة الصينية. 2. اخلطي الجيلاتين مع الماء البارد واتركيه لمدة دقيقة ثم سخنيه على نار هادئة حتى يذوب الجيلاتين في الماء. Advertisements 3. اخلطي الجبن الكريمي مع الجيلاتين حتى يصبح المزيج ناعماً ومتماسكاً. 4. أضيفي عصير الليمون وبرش الليمون والكريمة المخفوقة وقلبي المزيج. 5. وزعي المزيج فوق طبقة البسكويت. 6. وزعي البلوبيري أو التوت الأزرق فوقها وأدخليها للثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم ثم قطعيها وقدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة المحشوة بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالليمون

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