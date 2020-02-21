تعرفي على طريقة إعداد وتحضير التشيز كيك بالفراولة

المقادير

- لتحضير القاعدة : بسكويت : 200 غم (شاي)

الزبدة : 50 غم (مذوبة)

سكر : 2 ملعقة كبيرة - لتحضير مزيج الجبن : جبن كريمي : 250 غراماً

كريمة : 250 ملليلتراً (طازجة / مخفوقة)

سكر البودرة : 125 غراماً

الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة - لتحضير عصير الفراولة : الفراولة : 250 غراماً

سكر : 100 غراماً - للتزيين : الفراولة : حسب الرغبة (مقطّعة إلى أرباع) الطريقة:

1- لتحضير القاعدة: في الخلاط الكهربائي، اطحني البسكويت جيداً ثمّ أضيفي الزبدة المذوّبة والسكر واخلطي حتى تتجانس المكوّنات. 2- غلّفي قعر قالب تشيز كيك (متحرّك القاعدة) وأطرافه بورق زبدة ثمّ رصّي مزيج البسكويت مع الضغط جيداً عليه. 3- ضعي القالب في الثلاجة لحوالي 30 دقيقة. Advertisements 4- لتحضير مزيج الجبن: في الخلاط الكهربائي، اخفقي جبن الكريمي جيداً حتى يصبح قوامه كالكريمة. 5- أضيفي الفانيليا ثمّ الكريمة الطازجة المخفوقة وحرّكي جيداً لمدة 3 دقائق. 6- أخرجي قالب التشيز كيك من الثلاجة ومدّي مزيج الجبن فوق البسكويت ثمّ أعيديه إلى الثلاجة لـ30 دقيقة إضافيّة. 7- لتحضير عصير الفراولة: في وعاء، ضعي الفراولة مع السكر واتركي المكوّنات منقوعة لحوالي 20 دقيقة. 8- ضعي المكوّنات في قدر على نار متوسطة وحرّكي حتى يبدأ المزيج بالغليان. 9- خفّفي النار وتابعي التحريك للحصول على عصير. 10- صفّي العصير بواسطة مصفاة للتخلّص من الشوائب ثمّ اتركيه جانباً حتى يبرد. 11- اسكبي عصير الفراولة في قالب التشيز كيك فوق مزيج الجبن ثمّ أدخليه مجدداً إلى الثلاجة لساعة. 12- عند التقديم، زيّني التشيز كيك بحبّات الفراولة وقدّميه بارداً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت بالجوز والشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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