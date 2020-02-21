تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميني تشيز كيك

المقادير

- لتحضير القاعدة :

بسكويت : 100 غراماً (شاي)

الزبدة : 50 غم (بحرارة الغرفة)

الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

سكر : 2 ملعقة كبيرة

- لتحضير خليط الجبن :

القشدة : 100 ملليلتر

جبن كريمي : 5 حبات (مثلثات)

حليب : 3 ملاعق كبيرة (مجفف)

سكر : 3 ملاعق كبيرة

الطريقة:

1- لتحضير القاعدة: في الخلاط الكهربائي، ضعي البسكويت، الزبدة، الكاكاو والسكر واخليطهم جيداً للحصول على مزيج يشبه الرمل المبلل.

2- في صينية فرن، ضعي كاسات الكب كيك الورقيّة ثمّ ضعي في كلّ كب كيك ملعقة صغيرة من المزيج واضغطي جيداً حتى تصبح متماسكة.

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3- لتحضير خليط الجبن: ضعي في الخلاط الكهربائي القشدة مع الجبن، السكر والحليب المجفف واخليطهم جيداً.

4- أضيفي الخليط إلى طبقة البسكويت في كلّ كب كيك.

5- حمّي الفرن واخبزي التشيز كيك لمدّة 10 دقائق.

6- اتركي الميني تشيز كيك تبرد ثمّ رشّي عليها القليل من مزيج البسكويت كزينة نهائية أو القليل من الشوكوﻻتة المذوّبة.

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