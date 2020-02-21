تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميني تشيز كيك

القاهرة - لايف استايل
المقادير
- لتحضير القاعدة :
بسكويت : 100 غراماً (شاي)
الزبدة : 50 غم (بحرارة الغرفة)
الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة
سكر : 2 ملعقة كبيرة
- لتحضير خليط الجبن :
القشدة : 100 ملليلتر
جبن كريمي : 5 حبات (مثلثات)
حليب : 3 ملاعق كبيرة (مجفف)
سكر : 3 ملاعق كبيرة
الطريقة:
1- لتحضير القاعدة: في الخلاط الكهربائي، ضعي البسكويت، الزبدة، الكاكاو والسكر واخليطهم جيداً للحصول على مزيج يشبه الرمل المبلل.
2- في صينية فرن، ضعي كاسات الكب كيك الورقيّة ثمّ ضعي في كلّ كب كيك ملعقة صغيرة من المزيج واضغطي جيداً حتى تصبح متماسكة.
3- لتحضير خليط الجبن: ضعي في الخلاط الكهربائي القشدة مع الجبن، السكر والحليب المجفف واخليطهم جيداً.
4- أضيفي الخليط إلى طبقة البسكويت في كلّ كب كيك.
5- حمّي الفرن واخبزي التشيز كيك لمدّة 10 دقائق.
6- اتركي الميني تشيز كيك تبرد ثمّ رشّي عليها القليل من مزيج البسكويت كزينة نهائية أو القليل من الشوكوﻻتة المذوّبة.
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