تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التفاح

القاهرة - لايف استايل المقادير

- لحشوة التشيز كيك : جبن كريمي : علبة (بحرارة الغرفة)

كريمة : كوب (مخفوقة)

حليب مركز محلى : نصف كوب - لتغليفة التفاح : التفاح : 3 حبات (مقشر ومقطع مكعبات صغيرة)

سكر : 3 ملاعق كبيرة

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

عصير الليمون : ملعقة صغيرة

النشاء : ملعقة كبيرة - بسكويت دايجستف : 2 كوب (مطحون)

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة) Advertisements الطريقة: اخلطي البسكويت مع القرفة والزبدة جيداً.

وزعي طبقة من البسكويت في أكواب الحلويات.

اخلطي الجبن الكريمي مع الحليب المكثف المحلى حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الكريمة المخفوقة واخلطي بواسطة ملعقة.

ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعة.

وزعي طبقة من الكريمة والجبن فوق طبقة البسكويت.

اخلطي التفاح مع عصير الليمون والقرفة والسكر في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويصبح المزيج يحتوي على السائل.

أضيفي النشا وحركي حتى تتكاثف الخلطة.

اتركيها لتبرد ثم وزعيها على وجه أطباق التشيز كيك.

ضعي التشيز كيك في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة المحشوة بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت بالجوز والشوكولاتة

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