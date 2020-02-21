احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أوردت مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية أن القوباء مرض جلدي معد للغاية يصيب الأطفال بصفة خاصة، ولكنه يمكن أن يهاجم البالغين أيضا.
وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن مرض القوباء غالبا ما تسببه بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية والسبحية المقيحة.
وتتمثل أعراض القوباء في احمرار الجلد وظهور بثور بها صديد، خاصة حول الفم والأنف، بالإضافة إلى القشور والحكة والحمى وانتفاخ الخلايا اللمفية.
ويجب علاج مرض القوباء على وجه السرعة، نظرا لأنه يرفع خطر الإصابة بالتهاب الكلى.
ويمكن مواجهة المرض من خلال العلاج الدوائي مثل المضادات الحيوية، إلى جانب الالتزام الصارم بقواعد النظافة الشخصية مثل استخدام صابون طبي معقم وعدم استخدام مناشف مشتركة.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر مرض جلدي يصيب الأطفال ويزيد خطر التهاب الكلى.. أعراضه وعلاجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.