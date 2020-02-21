تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالليمون

القاهرة - لايف استايل المقادير

- للحشوة : جيلي بنكهة الليمون : عبوة

جبن كريمي : 2 عبوة (بحرارة الغرفة)

سكر البودرة : ثلاث أرباع الكوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة

برش ليمون : ملعقة كبيرة

كريمة الخفق : كوب ونصف (مخفوقة) - مقادير قاعدة التشيز كيك : بسكويت : 2 كوب (شاي / مطحون)

الزبدة : 6 ملاعق كبيرة (مذوبة) الطريقة: Advertisements جهزي قاعدة التشيز كيك بخليط البسكويت المطحون والسكر والزبدة.

ضعي البسكويت والزبدة والسكر في قالب التشيز كيك ورصي الخليط جيداً لصنع قاعدة التشيز كيك ثم ضعيها في الثلاجة.

لتحضير حشوة التشيز: اخلطي جيلي الليمون في كوب ماء ساخن جداً وحركي حتى يذوب واتركيه ليبرد.

اخفقي الجبن الكريمي والسكر البودرة حتى تمتزج وتصبح ناعمة.

أضيفي اللبن الزبادي والفانيلا وحركي الخليط.

أضيفي خليط الجيلي بعد أن يبرد تماماً لخليط الجبن الكريمي ثم وزعي الخليط فوق قاعدة البسكويت المحضرة سابقاً.

أدخليها الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم.

عند التقديم قطعيها وزينيها بالكريمة وبشر الليمون وقدميها باردة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشاي المثلج بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة المحشوة بالكريمة

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