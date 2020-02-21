تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميني تشيز كيك بارد

القاهرة - لايف استايل المقادير

- للتزيين : الفراولة : حسب الرغبة (مقطعة شرائح)

التوت : حسب الرغبة

مربى : 2 ملعقة كبيرة (كرز)

الماء : ربع كوب - بسكويت : علبة

- الزبدة : نصف كوب (ذائبة)

- حليب : نصف كوب

- القشطة : علبة

- جبن كريمي : علبتين

- كريمة الخفق : مغلفين

- جيلاتين : ملعقة صغيرة

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: Advertisements اطحني البسكويت ثمّ أضيفي إليه الزبدة واخلطي جيداً حتى تتجانس المكوّنات.

وزّعي المزيج في قوالب كب كيك واتركيه جانباً.

اخفقي كريمة الخفق بحسب التعليمات المدوّنة على العلبة.

ضعي في الخلاط الكهربائي الجبن والحليب واخلطي.

أضيفي الكريمة المخفوقة والجيلاتين والفانيليا مع الخلط المستمر حتى تتجانس المكوّنات.

وزّعي المزيج فوق البسكويت ثمّ أدخليها إلى الثلاجة.

قبل التقديم، اخلطي المربى مع الماء وادهني بها وجه التشيز كيك ثمّ زيّنيه بالفراولة والتوت حسب رغبتك. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت بالجوز والشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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