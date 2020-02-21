تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الكبدة المقلية

المقادير

- كبدة : 500 غراماً (بقرية)

- الثوم : 5 فصوص

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الخل : ربع كوب

- القمح : 2 كوب (نخالة)

- الزيت : 4 اكواب (للقلي)

- الخبز الفرنسي : 5 أرغفة (مشقوق)

- الطحينية : كوب

الطريقة:

1- قطّعي الكبدة إلى شرائح رقيقة وضعيها في وعاء متوسط الحجم.

2- أضيفي الثوم، الخلّ، الملح، الفلفل الأسود والكمون.

3- اخلطي المكونات حتى تتداخل واتركيها لـ30 دقيقة جانباً.

4- ضعي النخالة في وعاء صغير وغمّسي فيها شرائح الكبدة حتى تتغلّف من كل الجهات ثم اتركيها حانباً لحوالي 5 دقائق حتى ترتاح.

5- سخّني الزيت في قدر على النار واقلي شرائح الكبدة على دفعات.

Advertisements

6- اتركي الشرائح في الزيت لحوالي 3 دقائق حتى تتحمّر.

7- ارفعي الكبدة عن النار وضعيها على محارم ورقية لتتشرّب فائض الزيت.

8- ضعي ملعقة طحينة في كل رغيف خبز، ثم أضيفي قطع الكبدة المقلية، واغلقي الخبز.

9- قدميها ساخنة.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبدة خروف بالفرن

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون