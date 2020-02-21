تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الكبدة المقلية

القاهرة - لايف استايل
المقادير
- كبدة : 500 غراماً (بقرية)
- الثوم : 5 فصوص
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- الكمون : ملعقة صغيرة
- الخل : ربع كوب
- القمح : 2 كوب (نخالة)
- الزيت : 4 اكواب (للقلي)
- الخبز الفرنسي : 5 أرغفة (مشقوق)
- الطحينية : كوب
الطريقة:
1- قطّعي الكبدة إلى شرائح رقيقة وضعيها في وعاء متوسط الحجم.
2- أضيفي الثوم، الخلّ، الملح، الفلفل الأسود والكمون.
3- اخلطي المكونات حتى تتداخل واتركيها لـ30 دقيقة جانباً.
4- ضعي النخالة في وعاء صغير وغمّسي فيها شرائح الكبدة حتى تتغلّف من كل الجهات ثم اتركيها حانباً لحوالي 5 دقائق حتى ترتاح.
5- سخّني الزيت في قدر على النار واقلي شرائح الكبدة على دفعات.
6- اتركي الشرائح في الزيت لحوالي 3 دقائق حتى تتحمّر.
7- ارفعي الكبدة عن النار وضعيها على محارم ورقية لتتشرّب فائض الزيت.
8- ضعي ملعقة طحينة في كل رغيف خبز، ثم أضيفي قطع الكبدة المقلية، واغلقي الخبز.
9- قدميها ساخنة.
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