القاهرة - لايف استايل
المقادير
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- الكراث : 2 عود (مفروم شرائح)
- الفطر : 200 غم (طازج ومفروم شرائح)
- الجزر : 2 حبة (مقشر ومبشور)
- بهارات : ملعقة كبيرة (بهارات برجر)
- الصويا صوص : ملعقة كبيرة
- الفاصوليا الحمراء : علبة (مغسولة ومصفاة)
- الخبز : 4 شرائح (خبز نخالة / مقطع مربعات)
الطريقة:
سخني ملعقة من زيت الزيتون في مقلاة واسعة وأضيفي الجزر والكراث والصويا صوص وقلبي لمدة دقيقتين.
أضيفي الفطر والفاصوليا والبهارات وقلبي لمدة 10 دقائق حتى تطرى الخضار.
ازيلي المزيج من المقلاة وأضيفي باقي كمية الزيت وضعي المزيج في محضرة الطعام وامزجي حتى يصبح المزيج ناعماً.
اصنعي كرات وبسطيها حتى تصبح بشكل البرجر.
سخني مقلاة مع رشة زيت نباتي وقلبي البرجر حتى يتحمر.
اصنعي ساندويشات بالخبز المفضل والمايونيز والخضار وقدميها ساخنة.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنة الفاصولياء العريضة مع البط
طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر نباتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.