تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر نباتي

المقادير

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكراث : 2 عود (مفروم شرائح)

- الفطر : 200 غم (طازج ومفروم شرائح)

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومبشور)

- بهارات : ملعقة كبيرة (بهارات برجر)

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة

- الفاصوليا الحمراء : علبة (مغسولة ومصفاة)

- الخبز : 4 شرائح (خبز نخالة / مقطع مربعات)

الطريقة:

سخني ملعقة من زيت الزيتون في مقلاة واسعة وأضيفي الجزر والكراث والصويا صوص وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الفطر والفاصوليا والبهارات وقلبي لمدة 10 دقائق حتى تطرى الخضار.

ازيلي المزيج من المقلاة وأضيفي باقي كمية الزيت وضعي المزيج في محضرة الطعام وامزجي حتى يصبح المزيج ناعماً.

اصنعي كرات وبسطيها حتى تصبح بشكل البرجر.

سخني مقلاة مع رشة زيت نباتي وقلبي البرجر حتى يتحمر.

اصنعي ساندويشات بالخبز المفضل والمايونيز والخضار وقدميها ساخنة.

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