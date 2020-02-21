القاهرة - لايف استايل المقادير

- لحم مفروم : 1 كيلو

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مجففة ومطحونة)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة الطريقة: لتحضير الكباب: في وعاء، ضعي اللحم مع الثوم والبصل.

أضيفي البابريكا والكزبرة والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون.

اعجني المكونات حتى تتجانس.

غطّي الوعاء وضعي الخلطة في الثلاجة لمدّة ساعة.

اصنعي الكباب على هيئة أصابع متوسطة الحجم.

صفّي الأصابع في صينية فرن.

أدخلي الصينية إلى فرن محمّى حتى تنضج مع تحريكها من وقت لآخر حتى لا تلتصق.

لتحضير الساندويش: على رغيف الخبز، ادهني ملعقة كبيرة من الحمص. وصفّي 3 أو 4 قطع من الكباب. ووزّعي الكبيس والطماطم ورشّي الملح.

لفّي الساندويش وقدّميه فوراً إلى جانب البطاطس المقلية. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى البصل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالبابريكا والزيتون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الكباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.