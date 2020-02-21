تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش دجاج بارد

القاهرة - لايف استايل المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع شرائح)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- صلصة البيستو : 4 ملاعق كبيرة (جاهزة)

- الجرجير : ربع كوب (مفروم)

- الخبز الفرنسي : 2 رغيف الطريقة: تبلي الدجاج بالملح والفلفل وبودرة الثوم.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

قلبي الدجاج في المقلاة من الجهتين لمدة 10 دقائق حتى يتحمر وينضج.

ازيلي المقلاة عن النار وضعي الدجاج في طبق واتركيه ليبرد تماماً.

وزعي كمية من صلصة البستو والجرجير والدجاج في الخبز وقدميها باردة إلى جانب السلطة أو البطاطس المقلية حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سندويشات كودو الدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن السويسري بالطماطم والجرجير

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