تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش البيض المسلوق بالجبن الكريمي

المقادير

- البيض : 4 حبات (مسلوق ومقشر)

- جبن كريمي : عبوة (طري بحرارة الغرفة)

- خبز التوست : 4 شرائح

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البصل الأخضر : عود (مفروم ناعم) الطريقة: افرمي البيض المسلوق وضعيه في طبق.

اخلطي الجبن الكريمي مع الملح والفلفل والبصل الأخضر.

أضيفي البيض المفروم وامزجي المكونات حتى تتجانس.

وزعي الخليط على خبز التوست وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى البصل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن السويسري بالطماطم والجرجير

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