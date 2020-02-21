تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن السويسري بالطماطم والجرجير

المقادير

- الجبنة السويسرية : 4 شرائح (سميكة)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- الجرجير : كوب (مفروم خشن)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- المايونيز : ملعقة كبيرة

- الخبز : حسب الحاجة (للساندويشات) الطريقة: وزعي المايونيز بخبز الساندويشات.

ضعي شرائح الجبن والطماطم والجرجير في الخبز.

انثري الفلفل الأسود داخل الساندويش.

حمصي الساندويش في الجريل أو على سخان الساندويشات وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مناقيش بالجبنة الرومى تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة الملونة بالمايونيز

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