تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش لحم الفيليه مع الخضار

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الخبز : 2 رغيف (للساندويش)

- لحم عجل : 500 غراماً (فيليه / مقطع شرائح رفيعة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مبشور)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة الرانش الجاهزة : ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة دوائر رفيعة)

- خس : نصف كوب (مفروم خشن)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة الطريقة: سخني مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي اللحم وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي الزيت والملح والبصل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى ينضج اللحم وتنضج البصلة.

ازيلي المقلاة عن النار.

اخلطي المايونيز مع صلصة الرانش ووزعي المزيج في الخبز.

وزعي اللحم والطماطم والخس وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة الملونة بالمايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى البصل

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