تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خلطة البرغر المنزلي

القاهرة - لايف استايل المقادير

- لحم العجل : 1 كيلو (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- بهارات البرغر : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- باربكيو صوص : ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة

- بقسماط : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: ضعي اللحم المفروم في طبق عميق.

أضيفي البصل والبيضة والبقسماط واخلطي.

تبلي بالملح وبهارات البرغر.

أضيفي زيت الزيتون والباربيكيو صوص واخلطي المزيج باليد حتى تتجانس المكونات.

شكلي أقراص متوسطة السماكة من البرغر وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة في الثلاجة لمدة ساعة.

اقلي أو اشوي حبات البرغر حسب الرغبة.

يمكنك حفظ البرغر في أكياس التفريز في الفريزر لحين الاستخدام. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باذنجان محشو باللحم طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

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