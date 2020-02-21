تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش تونة بالزيتون الأخضر

المقادير

- خبز التوست : 4 شرائح (كبير الحجم)

- التونا : علبة (مصفاة من الماء)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيتون أخضر : نصف كوب (مفروم شرائح)

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- خس : ربع كوب (مفروم خشن) الطريقة: اخلطي التونة مع زيت الزيتون والزيتون الأخضر جيداً.

أضيفي عصير الليمون وحركي.

وزعي المايونيز على شرائح الخبز.

وزعي الخس فوق الخبز ثم التونا وحمصي الساندويش على الجريل وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الفيليه بالبابريكا و المايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا التوست بالدجاج والمشروم

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