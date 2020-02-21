تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما صدور الدجاج

القاهرة - لايف استايل المقادير

- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه مقطع شرائح)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس ناعم)

- بهارات الشاورما : ملعقة صغيرة

- هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير اخلطي عصير الليمون والزيت في طبق.

أضيفي اللبن الزبادي والملح و الهيل وبهارات الشاورما والثوم وحركي جيداً.

أضيفي الفلفل الأسود والكركم وحركي.

أضيفي صدور الدجاج المقطعة وغطي الطبق واتركيه لمدة ساعتين على الأقل في الثلاجة.

ازيلي الشاورما من الثلاجة وسخني مقلاة على نار متوسطة وضعي الشاورما بعد أن تنشليها من التتبيلة وقليها لمدة 15 دقيقة من كل الجهات حتى تنضج وتتحمر.

قدميها ساخنة مع الثومية والخبز العربي والمخللات حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز مشخول بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبابريكا

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