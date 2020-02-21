تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر السمك مع صلصة الترتار

المقادير

- سمك الفيليه : 500 غراماً (شرائح)

- بقدونس : ملعقة صغيرة (مفروم)

- كزبرة خضراء : ملعقة صغيرة (مفرومة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (طازج)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- الخردل : ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- البيض : 1 حبة

- بقسماط : نصف كوب

- بياض البيض : 2 حبة (كبير الحجم / مع رشة من الفلفل الأسود والبقسماط)

- الزيت النباتي : 6 ملاعق كبيرة

- خبز البرغر : 4 حبات

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- خس : حسب الرغبة (أوراق)

- الأفوكادو : شرائح (أو طماطم / اختياري)

الطريقة:

تُفرم شرائح السمك في مُحضِّرة الطعام، علمًا أنَّه يُفضَّل أن تُحفظ في الثلَّاجة لربع الساعة، قبل فرمها.

يوزَّع فرم السمك في وعاء كبير، مع البقدونس والكزبرة والتوابل (الملح والفلفل الأسود والـ"بابريكا" والخردل وفرم الثوم). تُخلط المكوِّنات جيِّدًا، فيُضاف البيض والبقسماط (ربع الكوب)، مع التقليب جيِّدًا. يُترك الخليط في البراد لثلاثين دقيقة، ثمَّ يُشكَّل على هيئة كرات متوسِّطة الحجم، مع الضغط على كلِّ كرة قليًلا.

تُلتّ كلّ كرة في خليط بياض البيض، فبالبقسماط (ربع الكوب).

يُسخَّن الزيت في مقلاة غير قابلة للصق؛ توضع قطعتان من البرجر في كل مرّة، وتُتركان لأربع دقائق على كل جانب، أو حتَّى تنضجا بصورة تامَّة.

تُسخَّن الزبدة في مقلاة أخرى، فيُفتح خبز البرجر، ويحمَّص في الزبدة من الداخل لدقيقة، ثمَّ يُترك جانبًا.

على قطعة من الخبز، توزَّع طبقة من الخسِّ، فشريحة البرجر، ومقدار ملعقة من صلصة الـ"تارتار"، ثم توزَّع شرائح الأفوكادو أو البندورة، بحسب الرغبة.

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