مصر تنفي تأثر صناعة الدواء بفيروس "كورونا"

أكد مجلس الوزراء المصري، الجمعة، أنه لا صحة لتأثر صناعة الدواء في مصر نتيجة توقف استيراد خامات الأدوية من الصين، عقب تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونفي مجلس الوزراء المصري في بيان، الشائعات المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن تأثر صناعة الدواء في مصر وتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين، مؤكدا توافر مخزون استراتيجي كافِ من الأدوية المتخلفة.

وأضاف البيان: "لا يوجد أي تأثير لأزمة كورونا العالمية على صناعة الأدوية في مصر، ونجحت الدولة المصرية في توفير معظم الأدوية بصناعة وطنية محلية".

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وأطلقت وزارة الصحة المصرية، نظاما للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، لتأمين الاحتياجات الدوائية للمرضى والحد من النواقص، عبر التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعا وحلها، إضافة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصري ويصل عددها إلى 12 ألف صنف.

وفي الـ 7 من فبراير/ شباط الجاري، نفى مجلس الوزراء، شائعات نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، نتيجة إمداد مصر للصين بـ 10 أطنان من المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأرسلت مصر 10 أطنان من المستلزمات الوقائية على متن الطائرة التي أعادت 301 مصري من ووهان الصينية إلى مصر، بهدف دعم الشعب الصيني، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في بيان، سلبية التحليل الخاص بالشخص الأجنبي حامل فيروس "كورونا" الجديد.

وتفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأدي إلى وفاة نحو 2236 شخصا بحسب إحصائيات السلطات الصينية نهاية الخميس 20 فبراير/ شباط الجاري.