تشقق اللسان.. أسبابه وعلاجه

يعاني الكثير من الأشخاص من "تشقق اللسان" والذي يرتبط مع وجود أمراض كثيرة، وهو حالة حميدة تؤثر على السطح العلوي وجوانب اللسان، قد تظهر على شكل ثقوب أو صدوع صغيرة عند السطح، مما يتسبب في ظهور لسان متجعد، وهناك شقوق ذات أحجام وأعماق مختلفة.

وفي هذا التقرير نتطرق إلى أسباب تشقق اللسان وأعراضه، وكيفية علاجه بالطرق الطبيعية:





أسباب تشقق اللسان

متلازمة داون تعد أحد أسباب حدوث تشقق اللسان، والتي تحدث نتيجة الاختلال في الكروموسومات.

التعرض للالتهابات عند تناول الأطعمة الحارة والأطعمة التي تحتوي على التوابل.

العيوب الخلقية أثناء الولادة.

التعرض إلى العدوى الفيروسية أو الفطرية أو الجرثومية ومنها فطريات الكانديدا والتي تظهر بشكل أكثر عند المصابين بمرض السكري.

نقص البيوتين والذي يعتبر أحد الفيتامينات الهامة.

الحساسية تجاه بعض منتجات ومنظفات الفم مثل الغرغرة ومعجون الأسنان وغيرها.

التدخين بكثرة يتسبب في اضطراب الغدد اللعابية بالفم مما يظهر التشققات على اللسان.





أعراض تشقق اللسان

ظهور الشقوق بوضوح على اللسان.

الحرقان في اللسان.

تغير في ملمس اللسان.

تغير لون سطح اللسان بشكل ملحوظ.

ألم في اللسان والذي قد يكون ناتجا عن إصابته بالالتهابات.

الشعور بالحكة في اللسان.

طرق العلاج الطبيعية لتشقق اللسان

السوائل

يعتبر تناول السوائل من الأشياء المهمة التي تساعد على التقليل من تشقق اللسان، والمساعدة على ترطيبه بشكل دائم، إذ إنها تساعد على تحفيز إفراز اللعاب مما يحافظ على صحة اللسان.

Advertisements

ولذلك يجب شُرب الماء بشكل كافٍ خلال اليوم، وتناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، وكذلك المشروبات العشبية مثل الشاي الأخضر، والتقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.





الابتعاد عن بعض الأطعمة

يجب التقليل من تناول الفواكه والخضراوات الحامضية، والتي تتسبب في زيادة نسبة الإصابة بتشقق اللسان، وكذلك الأطعمة الساخنة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والتوابل، والتقليل من تناول السكريات المصنعة.

استخدام هلام الصبار

يحتوي هلام الصبار على الخصائص المضادة للالتهابات، والتي تساعد على التقليل من الإصابة بتشقق اللسان والتخلص من الرائحة الكريهة للفم، وهذا من خلال وضع كمية قليلة من هلام الصبار على اللسان وتركه لعدة دقائق ويتم المضمضة بالماء الفاتر ويمكن تكرارها عدة مرات خلال اليوم.





خل التفاح

يساعد خل التفاح على التقليل من تشقق اللسان، إذ إنه يساعد على توازن درجة الحموضة بالفم، والوقاية من حدوث العدوى، وهذا من خلال خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز وإضافتها إلى كوب من الماء واستخدامه كنوع من غسول الفم 3 مرات يومياً.

التوجه إلى الطبيب

عند الإصابة بالتشقق في اللسان بشكل ملاحظ وعدم القدرة على علاجه بالطرق الطبيعية يجب التوجه إلى الطبيب على الفور، لوصف العلاج المناسب والتعرف على أسباب الإصابة به.