لبنان يسجل أول إصابة بكورونا لسيدة قادمة من "قم" الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال د. حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، في مؤتمر صحفي إن لبنان سجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وكانت الحالة قادمة من مدينة "قم" الإيرانية.

وأكد وزير الصحة، أن الحالة المسجلة بصحة جيدة ولا تعاني من تداعيات خطرة، وتم حجرها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لافتا إلى أن حالة الهلع المفرطة خوفا من المرض غير ضرورية.

وطالب حسن، الوافدين من دولة إيران خصوصاً مدينة "قم" بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، وحال ملاحظة أي أعراض، الاتصال بأرقام وزارة الصحة اللبنانية.

وأوضح الوزير اللبناني خلال المؤتمر الصحفي، أن كل الحالات التي تجرى متابعتها في أماكن الحجر تأتي بالتعاون مع فريق العمل الوزاري ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن الوزارة ستعود بالتاريخ لرصد وتتبع الوافدين إلى لبنان لمتابعة أوضاعهم والتأكد من خلوهم من الفيروس، مطالبا باتباع الإرشادات للوقاية من المرض وتجنب انتشار الفيروس، من تفادي الاختلاط مع المصابين الموجودين في الحجر المنزلي، والاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين المتكرر واتباع آداب السعال.