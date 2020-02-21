شكرا لقرائتكم بسبب نقص الإمدادات.. مدن صينية تناشد سكانها التبرع بالدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء أن عدة مدن صينية أعلنت أن حدوث نقص في إمدادات الدم بات وشيكا،‭‭ ‬‬نظرا لأن القيود المفروضة على التنقل بسبب تفشي فيروس كورونا تجعل المتبرعين المحتملين يلزمون منازلهم.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" إن مدينة شيان الواقعة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الوباء الذي أودى بحياة 2004 أشخاص وأصاب 74 ألفا و185 شخصا حتى الآن، وجهت نداء لمن هم في صحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما للتبرع بالدم.

مثال يحتذى

وقالت السلطات المعنية‭‭ ‬‬بالوقاية من الأوبئة إنه يتعين على أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وموظفي الحكومة والجنود وعمال المستشفيات وطلاب الجامعات أن يبادروا بذلك وأن يكونوا مثالا يحتذى.

وأرسل مركز الدم بإقليم جيانغشي رسائل نصية لهواتف ملايين المستخدمين في عاصمة الإقليم يعرض فيها إجراء مكالمات منزلية مع متبرعين محتملين.

ولا يستطيع ملايين الأشخاص مغادرة منازلهم أو التنقل بين المدن بسبب القيود التي فرضتها السلطات المحلية للحد من انتشار الفيروس.