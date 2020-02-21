تعرف علي أهم وأبرز فوائد الشوفان

السعرات الحرارية في الشوفان وفوائدة للصحة من خلال موقع محتوي , الشوفان من الحبوب الكاملة والتي تنمو في أمريكا الشمالية والشوفان والتي تتميز بفوائدها الغذائية العالية في الشوفان من أفضل الاطعمة الصحية والتي يجب إدراجها للنظام الغذائي .

السعرات الحرارية في الشوفان

الشوفان من انواع الحبوب الكاملة والتي تحتوي على نسبة سعرات حرارية عالية فتناول 100 جرام من الشوفان يحتوي على 394.74 سعر حراري منها 265.08 سعر حراري من الكربوهيدرات , 62.1 سعر حراري من الدهون 67.56 سعر حراري من البروتين .

فوائد الشوفان للصحة

غني بالمواد المضادة للأكسدة والتي لها تأثير خافض لضغط الدم والتي تساعد على تمدد الأوعية الدموية وبالتالي تحسين تدفق الدم .

له خواص مضادة للالتهاب والحكة .

يحتوى على ألياف بيتا جلوكان والتي تقلل من مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار .

يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم لاحتوائه على ألياف البيتا جلوكان القابلة للذوبان والتي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم وخاصة لمن يعانون من زيادة في الوزن ولمرضى السكر من النوع الثاني .

يحسن من حساسية الأنسولين في الجسم عن طريق تأخير إفراغ المعدة وامتصاص الجلوكوز في الدم .

من الاكلات التي تساعد على الشبع وبالتالي خسارة الوزن .

يقلل من فرص الاصابة بالربو عند الاطفال .

يحتوى على ألياف غذائية تساعد على الحماية من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم .

فوائد الشوفان لخسارة الوزن

الشوفان من الأغذية المفيدة لخسارة الوزن فهو يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم

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كما يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعطي شعور بالشبع وبالتالي خسارة الوزن .

من أفضل أنواع الحبوب الكاملة التي تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم وبالتالي التخلص من الكرش والارداف .

فوائد الشوفان لكمال الاجسام

يعتبر الشوفان من أنواع الحبوب الكاملة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وكمية عالية من الألياف الغذائية والكربوهيدرات والتي تعتبر خيار مثالي للاعبي كمال الاجسام .

الشوفان من الاغذية التي تمد الجسم بالطاقة والتي تلزم لاعبي كمال الاجسام .

يمد العضلات بالطاقة والتي تنقسم إلى دهون وكربوهيدرات في المعدل الطبيعي لحرق الدهون للجسم يساوي 57% من السعرات الحرارية للدهون و 43% من السعرات الحرارية للكربوهيدرات وخلال ممارسة تمارين الرياضية يستهلك الجسم 87% من الكربوهيدرات و الشوفان من الأغذية الغنية بالكربوهيدرات اللازمة للجسم .

اضرار تناول الشوفان

بالرغم من فوائد الشوفان الهائلة ولكن هناك بعض الأضرار له فهو من الأكلات الغير أمنه للمرأة الحامل والمرضعة حيث إنه يزيد من الغازات المعوية والانتفاه .

قد يسبب تناول الشوفان ظهور طفح جلدي عند بعض الأشخاص .

من الاغذية صعبة المضغ والابتلاع ولذلك لا ينصح به لمن يعانون من مشاكل في البلع مثل المصابين بسكتات دماغية مشاكل في المضغ مثل مشاكل الأسنان وتركيب أطقم الأسنان حيث أن عدم مضغ الشوفان بشكل جيد قد يسبب انسداد الأمعاء .

تناول الشوفان قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي .

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