تعرف علي أهم وأبرز فوائد الارز

فوائد الأرز للبشرة وطريقة تحضير ماسك الأرز , تتعدد فوائد الأرز للبشرة والشعر وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E , C وبعض المعادن التي تذوب في الماء مثل الفيروليك والتي تعمل على حل مشاكل الجلد، الأرز هو سر جمال وشباب المرأة الأسيوية وتسرب هذا السر في كل أنحاء العالم وأصبح ماء الأرز أيقونة الجمال وبديل طبيعي عن مستحضرات التجميل الضارة، واليوم نقدم لكي فوائد الأرز للبشرة وماسكات الأرز الطبيعية في المنزل.

فوائد الأرز للبشرة

يساعد الأرز على الحد من التهابات البشرة خصوصًا البشرة الحساسة التي تتأثر بسرعة من تغيرات الجو.

يساعد الأرز على الحد من ظهور حب الشباب خصوصًا في فترة المراهقة.

يساعد الأرز على تفتيح لون البشرة.

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ماسك الأرز: مفيد لعلاج الشحوب واصفرار الوجه خصوصًا بعد الشفاء من الأمراض المزمنة.

واقي للشمس: وضع ماء الرز قبل التعرض لأشعة الشمس بنصف ساعة يساهم في التخفيف من أضرار أشعة الشمس.

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