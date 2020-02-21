تعرف علي أبرز العلامات الخفية لسرطان الكلي

تم تشخيص 74000 حالة جديدة في عام 2019 مصابين بسرطان الكلي، وذلك وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية، وهذا النوع من السرطان يعد من المراكز العشرة الأولى الأكثر شيوعًا بين الرجال والنساء، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي العلامات المبكرة لسرطان الكلى، وفقا لموقع "the healthy".

وأوضح التقرير، أن الكلي هي عضو من أعضاء الجسم وتحتوي على أنابيب تقوم بطرد النفايات من الدم، وتحولها إلى البول وهذا هو الدور الرئيسي للكلي، وفي هذه الأنابيب يمكن أن تسوء الأمور أو تتعرض لبعض المشاكل التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الكلي.

ما هي أسباب الإصابة بسرطان كلي؟..أجيب عن هذا السؤال التقرير، مقدما للقراء العديد من الأسباب ومنها:

-التدخين

في بعض الأحيان يمكن أن يكون سرطان الكلى وراثيًا، ولكن التدخين يعد من أشهر الأسباب، وذلك وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، فإن خطر الإصابة يتناسب مع مقدار التدخين الذي تقوم بتناوله يوميا، والإقلاع عن التدخين هو الطريقة الوحيدة للحفاظ علي صحة الكلي، وأيضا يزداد الأمر في حالة إصابتك بالسمنة أو إذا كنت مصاب بارتفاع ضغط الدم.

- انتفاخ في البطن أو الجانب أو أسفل الظهر

التعرض لانتفاخ غير مبرر في البطن أو الجانب أو أسفل الظهر تعد من أبرز الأعراض المتأخرة للإصابة بسرطان الكلي.

-يخدعك الأشعة في التشخيص

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في حالة القيام بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية لأسباب غير مرتبطة بسرطان الكلي، فقد يظهر ولكن في في حالة أن الورم صغير الحجم فقد لا يظهر أثناء الأشعة.

-ظهور دم في البول

رؤية الدم في البول أمر مقلق، وهذا الأمر يشير إلي وجود عدوي في المسالك البولية أو سرطان في الكلي، ولذا يجب الذهاب للطبيب لمراجعة الأمر واكتشاف المشكلة.

-فقدان الوزن والإرهاق والتعب

التعب وفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر تعد من أعراض الإصابة بسرطان الكلى، في حالة أنك تعاني من التعب على الرغم من أنك تنام جيدًا أو تفقد وزنك دون أن تحاول.

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