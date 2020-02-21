تعرف علي اهم أسباب فقدان الشهية عند الأطفال

يتعرض العديد من الأطفال للإصابة بفقدان الشهية، وهذا يتسبب في تعرضهم لنقص شديد في الوزن، والضعف العام، وإصابتهم بالأمراض، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أسباب تعرض الأطفال لفقدان الشهية، وطرق التخلص من هذا الأمر وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أن في بعض الأيام يتعرض الطفل لعدم رغبته في تناول الطعام، وتراجع شهيته، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الطفل لعدم قدرته علي تناول الطعام، وزيادة فرص الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

وأشار التقرير، أن تناول الطفل للطعام في بيئة مليئة بالطاقة السلبية يتسبب في تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية، وأبرزها عد قدرتهم علي تناول الطعام، ولكن في حالة خلق البيئة الجيدة والتي تساهم بشكل كبير في جعلهم أكثر شعورا بالسعادة فهذا يزيد من قدرتهم علي تناول الطعام.

أسباب فقدان الشهية عند الأطفال

وقدم التقرير بعض الأسباب المؤدية لفقدان الشهية عند الأطفال، ومن أبرزها:

-تعرض الطفل ببطء في معدل النمو، وذلك يحدث بعد بلوغه العامة الأول، ويتسبب في هذا الأمر عدم رغبة في تناول الطعام، وهذا الأمر يعد من الأمور الطبيعية.

-في بعض الأحيان تعرض الأطفال للإصابة بالأمراض من الأمور التي تزيد من فرص تعرضهم لفقدان الشهية، ولذا نجد أن الأطفال عند إصابتهم بالتهاب في الحلق، أو نزلات البرد الشديدة، يقل لديهم الرغبة في تناول الطعام، تقل شهوتهم للطعام بطريقة ملحوظة.

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-أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تعرض الطفل للتوتر تعد من الأمور التي تزيد من فرص إصابته لفقدان الشهية، وأيضا يتعرض للأرق، وهذا التوتر قد يكون نتيجة لفقدانه لشخص عزيز، أو زيادة الخلافات العائلية، وهذا يزيد من فرص تعرضه للاكتئاب.

-تناول الطفل للمضادات الحيوية تعد من الأمور التي تزيد فرص إصابته وتعرضه لفقدان الشهية.

-هل تعلم أن إصابة طفلك بالأنيميا تعد من الأمور المسببة لفقدان الشهية.

-إصابة الطفل بالإمساك تعد من أبرز الأمور المسببة للإصابة بفقدان الشهية.

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