شكرا لقرائتكم خبر عن الدهون الموجودة حول الشرايين قد تحافظ عليها بصحة جيدة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحث بجامعة ولاية ميشيجان أدلة جديدة على حجة أن الدهون حول الشرايين لدينا قد تلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة تلك الأوعية الدموية.ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، يمكن أن يؤثر هذا الاكتشاف على كيفية اختبار الباحثين للعلاجات المتعلقة بتراكم البلاك في شراييننا، أو تصلب الشرايين ، وهي مشكلة يمكن أن تؤدي غالبًا إلى نوبة قلبية ، والتي تعد حاليًا السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة.

تساعد الدهون، المعروفة باسم الأنسجة الدهنية المحيطة بالأوعية الدموية ، الشرايين على فعل ما يسميه العلماء "الاسترخاء من التوتر"، أو التخلي عن التوتر العضلي أثناء الضغط المستمر.

وقال "ستيفاني واتس" ، أستاذ علم الأدوية وعلم السموم بكلية طب العظام في كلية طب العظام: "في دراستنا ، قللت الأنسجة الدهنية PVAT من التوتر الذي تعاني منه الأوعية الدموية عند شدها، وهذا شيء جيد ، لأن الشرايين تنفق طاقة أقل بعد ذلك، وإنها ليست تحت ضغوط كبيرة".

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وتابع "واتس" ، التي نشرت دراستها مؤخراً في مجلة Scientific Reports ، إن ما جعل هذه النتيجة مثيرة للغاية، هو أن الأنسجة الدهنيةقد تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل الباحثين الذين اعتقدوا أن وظيفته الرئيسية هي تخزين الدهون، والآن يمكن أن تساعد النتائج التي توصلت إليها ، والتي بنيت على النتائج السابقة ، في إعادة تعريف الطريقة التي ينظر بها العلماء إلى الأوعية الدموية.

وفي الوقت الحالي ، يقوم العلماء بتقسيم الأوعية الدموية فقط إلى ثلاثة أجزاء ، الطبقة الأعمق ، والطبقة الوسطى ،والطبقة الخارجية التي ، والأن أدرك العلماء أن الأنسجة الدهنية PVAT هي الطبقة الرابعة .

وقال واتس: " لسنوات ، تجاهلنا هذه الطبقة في المختبر؛ وفي العيادة لم يتم تصويرها، لكننا الآن نكتشف أنها قد تكون جزءًا لا يتجزأ من الأوعية الدموية لدينا، واكتشافنا يعيد تعريف ماهية الأوعية الدموية الوظيفية ويشكل جزءًا مما يمكن أن يكون مختلًا في الأمراض التي تصيبنا ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ونحتاج إلى الانتباه إلى هذه الطبقة من الأوعية الدموية لأنها تفعل أكثر بكثير مما كنا نعتقد في الأصل."