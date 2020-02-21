200 إصابة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية، الجمعة، ليتتجاوز عدد المصابين في البلاد 200 حالة، يرتبط أكثر من نصفهم بطائفة مسيحية في مدينة بجنوب البلاد.

وبذلك صارت كوريا الجنوبية، إذا ما استثنينا سفينة دايموند برنسيس" في اليابان، ثاني بلد من ناحية عدد الإصابات المسجلة خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس.

وسجلت، الجمعة، 100 حالة جديدة، 85 منها مرتبطة بطائفة مسيحية تتبع كنيسة "شينتشونجي ليسوع" في مدينة دايجو، بحسب ما جاء في بيان للمركز الكوري للسيطرة والوقاية من الأمراض.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين وفاة 118 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) بحلول نهاية الخميس، ليصل إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 2236 شخصا.

وأضافت أنه تم تسجيل 889 حالة إضافية مؤكدة بالفيروس، ما رفع عدد المصابين إلى 75 ألفا و465 شخصا.