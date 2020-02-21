13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إيران.. وحالتا وفاة

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رويترزالجمعة 2020/2/21 03:50 م بتوقيت أبوظبي
العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيران يصل إلى 18
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في تغريدة على "تويتر" الجمعة، إن إيران أكدت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة.
وأضاف أن الحالات الجديدة تشمل 7 تم تشخيصهم في قم و4 في طهران و2 في جيلان، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في إيران إلى 18 بينها 4 وفيات.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مسؤول بوزارة الصحة قوله إن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن الإيرانية.
وأضاف المسؤول مينو محرز: "استناداً إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار فيروس كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى عدة مدن في البلاد منها طهران وبابل وآراك ورشت وغيرها، ومن المحتمل أن يكون موجوداً في كل مدن إيران".
وأعلنت سلطات إقليم هوبي بوسط الصين، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا، الخميس، إلى 631 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 62662، فيما بلغ عدد الوفيات 2144 حتى نهاية الخميس بزيادة 115 حالة عن اليوم السابق.
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