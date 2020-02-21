أضرار الأناناس في الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 02:36 مساءً - حذرت الدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، من تناول الأناناس أثناء الحمل، وأشارت إلى أضرار الأناناس أثناء الحمل، وقالت إن الأناناس يؤثر سلباً على الحمل عند استهلاكه الزائد، إليك بعض المخاطر التي قد تتعرض لها الحامل عن طريق تناول الأناناس.

تناول الأناناس أثناء الحمل:

1. حمض الجزر: يحتوي الأناناس على أحماض يمكن أن تساهم في ارتداد الحمض أو حرقة المعدة. لذلك، إذا كان لديك جهاز هضمي ضعيف أو حساس، فمن الأفضل تجنب هذه الفاكهة.

2. الإجهاض - الولادة المبكرة: تراكم البروميلين في الجسم قد يخفف عنق الرحم، ويؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة. قد يسبب أيضاً تقلصات الرحم والطفح الجلدي والقيء خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل.

3. زيادة نسبة السكر في الدم: الأناناس تحتوي على الكثير من السكر. وبالتالي، فهي ليست مناسبة للنساء المصابات بسكري الحمل.

4. زيادة وزن الجسم: يحتوي الأناناس على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولا ينصح به للنساء الحوامل ذوات الوزن الزائد.

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5. تسبب الإسهال: بروميلين مسؤول أيضاً عن الإسهال إذا تم تناوله بكميات كبيرة

خطر تناول الأناناس أثناء الحمل:

في حال لم تكن معتاداً على تناول الأناناس وتحاول للمرة الأولى، فقد يكون لديك بعض ردود الفعل التحسسية مثل الحكة أو التورم في الفم أو سيلان الأنف أو الربو في بعض الحالات.

قالت الدكتورة هند محمد سلمي، استشاري النساءو التوليد، قد لا يكون استهلاك الأناناس خطيراً أو يساعدك على مقابلة طفلك في وقت قريب، لكن تناول كميات كبيرة يمكن أن يكون له آثار غير مريحة. احذري إذا كان لديك معدة حساسة.

الأحماض في الأناناس قد تعطيكِ حرقة أو ارتداداً. لتجنب هذه الآثار الجانبية، من الأفضل أن تستهلكي هذه الفاكهة اللذيذة باعتدال.

إذا كنتِ لا تأكلين عادة الأناناس وتعانين من أي نوع من أعراض الحساسية بعد تناول وجبة خفيفة، فاتصلي بطبيبك.

علامات الحساسية: