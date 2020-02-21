ما هو اكتئاب ما بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 02:36 مساءً - عرف الدكتور سلمان أمام الطبيب النفسي، اكتئاب ما بعد الولادة PPD ، وقال إن اكتئاب ما بعد الولادة هو عبارة عن مزيج معقد من التغيرات الجسدية والعاطفية والسلوكية التي تحدث عند المرأة بعد الولادة، وهو دليل يستخدم لتشخيص الاضطرابات النفسية، PPD هو شكل من أشكال الاكتئاب الشديد الذي يبدأ في غضون أربعة أسابيع بعد الولادة. لا يعتمد تشخيص اكتئاب ما بعد الولادة فقط على طول الفترة الزمنية بين الولادة والبداية، ولكن أيضاً على شدة الاكتئاب.

اكتئاب ما بعد الولادة:

يرتبط اكتئاب ما بعد الولادة بالتغيرات الكيميائية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بإنجاب طفل. يصف المصطلح مجموعة من التغييرات الجسدية والعاطفية التي تواجهها العديد من الأمهات الجدد. والخبر السار، هو أن اكتئاب ما بعد الولادة يمكن علاجه بالأدوية والاستشارات.

التغييرات الكيميائية تنطوي على انخفاض سريع في الهرمونات بعد الولادة. العلاقة الفعلية بين هذا الانخفاض والاكتئاب لا تزال غير واضحة. ولكن ما هو معروف هو أن مستويات هرمون الأستروجين والبروجسترون، والهرمونات التناسلية الأنثوية، وزيادة عشرة أضعاف خلال فترة الحمل. ثم إنها تنخفض بشكل حاد بعد الولادة. بعد ثلاثة أيام من ولادة المرأة، تنخفض مستويات هذه الهرمونات إلى ما كانت عليه قبل الحمل.

بالإضافة إلى هذه التغييرات الكيميائية، فإن التغيرات الاجتماعية والنفسية المرتبطة بإنجاب طفل تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

أعراض الاكتئاب ما بعد الولادة:

تشبه أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، ما يحدث عادة بعد الولادة. وهي تشمل صعوبة النوم، وتغيرات الشهية، والإرهاق المفرط، وانخفاض الرغبة الجنسية، وتغيرات المزاج المتكررة. ومع ذلك، فإن هذه الأعراض مصحوبة أيضاً بأعراض أخرى للاكتئاب الشديد، والتي ليست طبيعية بعد الولادة، وقد تشمل المزاج المكتئب؛ فقدان المتعة؛ مشاعر العوز واليأس والعجز؛ أفكار الموت أو الانتحار أو الأفكار أو إيذاء شخص آخر.

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عوامل تزيد خطر الاكتئاب بعد الولادة:

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر اكتئاب ما بعد الولادة، بما في ذلك:

تاريخ من الاكتئاب قبل الحمل، أو أثناء الحمل.

العمر في وقت الحمل، كلما كنت أصغر زادت مخاطر الإصابة.

التناقض حول الحمل.

الأطفال، كلما زاد عدد الحالات التي يعاني منها الأطفال، زاد احتمال التعرض للإصابة بالاكتئاب أثناء الحمل التالي.