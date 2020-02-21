هل نزول دم بني في موعد الدورة من علامات الحمل؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 02:36 مساءً - تحدثت الجدات عن " العلامة" وأنها من علامات الحمل عند النساء، ولذلك فيجب عليهن عدم القلق من ظهورها، ولكن في بعض الأحيان وحسب رأي الطب تكون مقلقة...
الدكتورة حنان العدنان، أخصائية النساء والولادة تشير إلى ما يلي حول العلامة...
علامات الحمل الأولى:
- من أعراض الحمل الأولى تأخر الدورة الشهرية المنتظمة عن موعدها الشهري لعدة أيام.
- وفي بعض الأحيان تأخر الدورة الشهرية عن موعدها الشهري ويثبت الحمل، ولكن تنزل قطرة من الدم فيزداد قلق المرأة ويحدث لديها الشك.
- قطرة الدم ذات اللون الأحمر أو البني في موعد الدورة الشهرية أو بعدها بأيام لا تكون مقلقة إذ إنها من علامات الحمل.
- أطلقت الجدات على هذه القطرة اسم العلامة.
- وفي حالات قليلة تنزل هذه القطرة كل شهر خلال فترة الحمل مع حلول موعد الدورة الشهرية، وكأنها تذكر المرأة الحامل بها
لا داعي للقلق من هذه العلامة ما لم يحدث التالي:
- الدم البني قد يعني أن المرأة تعاني من التهابات في عنق الرحم"قرحة عنق الرحم".
- الدم البني قد يعني أن هناك حالة حمل خارج الرحم وتحدث في حالات قليلة مثل الحالات الوراثية أو بعد تعرض المرأة لعمليات التخصيب.
- في حال ترافق مع الدم ألم في أسفل البطن.
- وجود ألم في البطن مع صوت أجوف حين تطرق على بطنها يصبح مقلقاَ.
متى قد يحدث نزول الدم البني؟
- في حالات منتصف الدورة الشهرية ويكون دلالة على دم قديم لمرض ما.
- النساء اللواتي يستخدمن حبوب منع الحمل يتعرضن لنزول الدم البني سواء في موعد الدورة الشهرية، أو بعدها أي خلال فترة تناول الحبوب؛ لأنها عبارة عن هرمونات.
- من الممكن أن ينزل الدم البني ويعتبر دورة شهرية للمرأة في حال أنها تعاني من القلق والتوتر النفسي مثل انتظار الحمل، أو ضعف التبويض أو قيامها بمجهود عنيف مثل الرياضات العنيفة أو الأعمال المرهقة.
- في بعض الأحيان تعاني المرأة من اضطرابات الهرمونات فتنزل الدورة بهذا الشكل ولا داعي للقلق.
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