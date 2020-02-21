أسماء بنات تبدأ بحرف الفاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 02:36 مساءً - وصلنا لحرف الفاء، ولذلك فأنت على موعد عزيزتي الأم مع أسماء بنات مميزة تبدأ بهذا الحرف فتابعيها واختاري ما يعجبك منها... أسماء بنات بحرف الفاء: فلانا: ذات الشعر الأحمر

فين: النقاء والنعومة. فاي: الجنية.

فلة: نبات أبيض الزهر عطر الرائحة. فينا: الحبيبة.

فلير: الزهرة. فلين: المائلة للحمرة.

فياضة: ذات الماء الوفير. Advertisements فايزان: المنتصرة.

فدوان: مشتق من اسم فداء. فلك: مدار الشمس.

فازية: مأخوذ من فعل فزي. فدن: وهو القصر وجمعها أفدان.

فسيل: ما يفصل بين النبات والتربة. فضية: مشتق من اسم فضة.

فطون: الاطلاع على العلم. فوزات: جمع فوزة وهو الربح.

فرحى: فرحانة ومسرورة فنن: غصن

فرات: الماء العذب. فيولا: اسم زهرة البنفسج.

فيدرا: الساطع والمنير وهو اسم يوناني.

فيان: الحب والحنان.

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