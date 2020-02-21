"كورونا" يخترق أسوار السجون.. 447 إصابة في 3 مقاطعات بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين إقالة ما يزيد على 10 من مسؤولي السجون ووزارة العدل في 3 مقاطعات بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا الجديد في السجون.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية إن مقاطعات شاندونج وتشجيانج وهوبي أبلغت عن 447 حالة إصابة في السجون.

ووصفت الصحيفة حالات العدوى بأنها "مناطق عمياء" في معركة الصين ضد فيروس كورونا المتحور، الذي تسبب في وفاة أكثر من 2000 شخص وأصاب أكثر من 75 ألفا في أنحاء البلاد حتى الآن.

وقالت لجنة الصحة في هوبي إن المقاطعة نقحت، الجمعة، تقريرها اليومي عن الإصابات الجديدة ورفعت عددها من 411 إلى 631 حالة إصابة، حيث أضافت 220 إصابة جديدة في السجون.