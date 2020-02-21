إصابة أول شرطي في هونج كونج بـ"كورونا"

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رويترزالجمعة 2020/2/21 02:24 م بتوقيت أبوظبي
69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في هونج كونج
أعلنت السلطات الصينية، الجمعة، أن شرطياً في هونج كونج تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى له في المدينة.
يأتي ذلك في الوقت الذي وضع فيه عشرات آخرون من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.
وكان الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاماً قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة في 18 فبراير/ شباط.
وأفاد بيان على الصفحة الرسمية لشرطة هونج كونج على موقع "فيسبوك" بأن جميع من حضر تلك المأدبة وضع في الحجر الصحي.
وأضاف البيان: "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة".
وقالت السلطات إن هناك 69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في هونج كونج، بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.
وتضررت المستعمرة البريطانية بشدة حيث تراجعت أعداد السائحين وابتعد السكان عن التوجه إلى المتاجر مما جعل المدينة تعاني من أول حالة ركود اقتصادي منذ عشر سنوات.
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