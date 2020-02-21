رابع إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

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رويترزالجمعة 2020/2/21 02:35 م بتوقيت أبوظبي
إيطاليا تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا
أعلنت منطقة لومبارديا الإيطالية في بيان، الجمعة، أن فحوصاً أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد.
وذكر البيان أن المصاب عمره 38 عاما، وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعاً لمزيد من الفحوص الطبية.
وستكون هذه رابع حالة إصابة مؤكدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.
وأعلنت السلطات الصحية في الصين عن وفاة 118 شخصاً من بين المصابين بفيروس كورونا الجديد بنهاية الخميس، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في المقاطعة إلى 2236 شخصاً.
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