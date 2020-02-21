631 إصابة جديدة بكورونا في "هوبي".. والوفيات 2144

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رويترزالجمعة 2020/2/21 01:02 م بتوقيت أبوظبي
إقليم هوبي سجل 631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت سلطات إقليم هوبي بوسط الصين، الجمعة، أنها عدلت بالزيادة عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا الخميس إلى 631 حالة من 411، بعد أن ضمت حالات إصابة في السجون.
وقالت لجنة الصحة بالإقليم، في بيان، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل إلى 62662، بعد أن ضمت 220 إصابة في السجون.
وبلغ عدد الوفيات 2144 حتى نهاية يوم الخميس بزيادة 115 حالة عن اليوم السابق.
وظل عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم عند 319 الخميس، انخفاضا من 615 في اليوم السابق، وهذا هو أقل عدد منذ 28 يناير/كانون الثاني.
وأعلنت ووهان عن 99 حالة وفاة جديدة ارتفاعا من 88 الأربعاء، وتوفي حتى الآن 1684 شخصا إجمالاً في ووهان نتيجة الفيروس.
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