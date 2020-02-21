بارقة أمل لذوي الطفلة ابتهال المطيري بعد 13 عامًا من فقدانها في السعودية



كشفت مصادر إعلامية، الخميس، عن تطورات في قضية الطفلة المفقودة منذ 13 عاما، ابتهال المطيري، وقالت المصادر ، إن عم الطفلة المفقودة، أكد أنهم في العائلة سيتواصلون مع شرطة المجمعة الأسبوع المقبل لمخاطبة شرطة المنطقة الشرقية لتكثيف الجهود والتحقيقات مع متهمة، لعلهم يتمكنون من الوصول لطفلتهم التي فقدت قبل 13 عاما، وذلك بعد عودة 3 شبان لذويهم بعد سنوات من الفقدان.

وجدد هذا الحدث الأمل في عائلة المطيري، وأصبحوا يعدون الوقت والساعات حتى تصل ابنتهم لهم التي فقدت عام 2006 بالمجمعة، في ظروف غامضة وعمرها حين ذاك 4 أعوام.

وقال ماجد المطيري عم الطفلة، في تصريح صحافي: "سنشرع بمخاطبة شرطة المجمعة حتى يتواصلوا مع شرطة الشرقية لإجراء التحقيقات مع السيدة المتهمة فقد يكون لها صلة أو ارتباط بقصة فقدان ابتهال، فعندما اختفت ابنتنا ذلك العام أكد لنا الجيران، بأن سيدة ذات بشرة سمراء كانت تحوم حول المنزل، وكانت وقتها ابتهال قد خرجت تتبع إخوتها وهم ذاهبون لمنزل جدتهم، واختفت لحظتها، وهذا يثبت أن هناك من اختطفها".

وأضاف المطيري: "فعلا تجدد الأمل لدينا بعودة ابنتنا "ابتهال" فمن أفرح هذه الأسر الثلاث، ومن كشف هذا السر الغامض في ظرف أيام قليلة، قادر على كل شيء"، مشيرا إلى أن الأمل لم ينقطع منذ لحظة اختفائها".

وشدد عم الطفلة "على أن ابتهال لم تفقد بلا سبب، بل نحن مقتنعون تماما بأنها عملية اختطاف مدبرة، ولا يمكن أن تكون الأرض قد ابتلعتها في غمضة عين بل هناك عملية اختطاف ونتطلع لمضاعفة الجهود لنصل لها".

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