مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف يوعي بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- الجوف _ فواز الرويلي
ضمن مشاركته في حملة المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف للتوعية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا ؛ نظم مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف معرضاً توعوياً تحت عنوان الوقاية من كورونا المستجد (Covid-19) .
واشتملت الحملة على الشرح لزوار المعرض عن أعراض الإصابة بالفيروس و مراحل تطور الإصابة ، وحثت المشرفات على المعرض الزوار التوجه إلى المؤسسات الصحية لمزيدٍ من الاطمئنان لكل من يشعر بهذه الأعراض ، مؤكدات على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية ،و المداومة على غسل اليدين ، وتغطية مجاري التنفس عند السعال والعطس .
وتمّ من خلال المعرض تقديم أنواع من المعقمات وصابون الأيدي، بالإضافة إلى توزيع النشرات توعوية و الهدايا المختصة بهذه الحملة .
شارك في هذه الحملة ؛ سكرتير مكتب مدير مستشفى النساء الولادة عبدالعزيز العلي ، أخصائية المختبرات الإكلينيكية ريم الشعلان ، مديرة إدارة مكافحة العدوى أريج العنزي ، مساعدة مدير إدارة مكافحة العدوى مشاعل عبدالرزاق الشمري ، الدكتورة أميرة الخياط ، تثقيف صحي أمل الرويلي ، مديرة العلاقات العامة عبير عسكر ، الممرضة أسماء الرويلي ، الممرضة أماني الضويحي .
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