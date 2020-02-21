مصر تكشف عن تفاصيل أكبر تنظيم لغسل الأموال

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، الكشف عن أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها مصر، والتي تستخدم في تمويل عمليات اتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وأوضح البيان الصادر عن الداخلية المصرية، أنها تمكنت من الكشف عن أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد.

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وأشار البيان إلى تمكن تلك العصابة من تزوير حسابات لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال.

وأضاف البيان إلى أن الأجهزة المختصة بالداخلية المصرية تتبعت خطوط سير حركة تلك الأموال لتحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليارا و69 مليون جنيه (68.7 مليون دولار)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفي مكتب بريد مطروح شمال غربي البلاد، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات مختلفة، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح تؤول إليهم تلك الأموال.

ولفتت الداخلية المصرية إلى أنه "خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط، مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد برج العرب والمرج، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالي مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه (10.6 مليون دولار)".

وأكد بيان الداخلية المصرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة بالتنسيق مع النيابة العامة".