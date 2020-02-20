وفد طبي مصري يجري جراحات لمرضى القلب بإثيوبيا

أجرى وفد طبي مصري يضم 28 طبيبا بإثيوبيا، نحو 45 عملية جراحية دقيقة لمرضى القلب وانسداد شرايين الدم، وكذلك أقام دورة تدريبية لعلاج مرضى القلب بمركز القلب الإثيوبي، في مستشفى "طقور أنبيسا"، وسط العاصمة أديس أبابا.

وتكون الوفد المصري من 28 طبيباً من الجمعية الطبية القبطية بأمريكا الشمالية، التي تأسست عام 2010، وتهدف من زيارتها لإثيوبيا مساعدة المرضي في أنحاء البلاد، خصوصا المحتاجين.





وقال الدكتور أيمن إسكندر، طبيب القلب بالولايات المتحدة ورئيس الوفد لـ"العين الإخبارية"، إن الوفد يضم أخصائيين عالميين في أمراض القلب، ويعملون في مختلف أمراض القلب كانسداد شريان الدم.

وتابعت كاميرا "العين الإخبارية" مراحل عملية جراحية أجراها الوفد بقيادة الدكتور أيمن إسكندر، في مستشفى "طقور أنبيسا"، تمت بنجاح، وكان في الماضي من الصعب إجراء هذا النوع المعقد من العملية داخل البلاد.





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وقال إسكندر إنهم تمكنوا من علاج مرضى كانوا يعانون من آلام في أرجلهم، ويواجهون صعوبة في الحركة لإصابتهم بانسداد في الشرايين.

وتطرق رئيس الوفد الطبي المصري خلال حديثه إلى مستوى مركز القلب بإثيوبيا، وقال إنه مركز متكامل، وفقط يواجه نقص بعض المستلزمات والدعامات والبالونات، مؤكداً أن الوفد الطبي المصري سيواصل دعمه للمركز، متمنياً الشفاء للمرضى.





بدورها، أعربت الدكتورة ميريت حبيب، طبيبة القلب التداخلي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الوفد، وقالت: "نحن هنا لمساعدة الأطباء الإثيوبيين، ونقل خبراتنا إليهم بشكل تطبيقي، ونشاركهم إجرءات نوعية في كيفية تعيين وتشخصين المرضى".





وأشادت حبيب بمستوى الأطباء الإثيوبيين في المستشفى، مشيرة إلى أن الأطباء في مركز القلب بإثيوبيا يعملون بكل طاقتهم، وهم منظمون جداً في عملهم.

يشار إلى أن الوفد الطبي المصري اصطحب معه خلال الزيارة كل الأدوات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، وستستمر فعاليته لمدة أسبوع.



