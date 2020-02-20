ممرضات صينيات يبدأن معركة "كورونا" بحلق رؤوسهن

تطوعت ممرضات صينيات لحلق رؤوسهن في بادرة لإثبات عزمهن على المساعدة في مكافحة فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان بؤرة تفشي المرض.

وانتشرت لقطات على الإنترنت لنحو 15 ممرضة من مستشفى النساء والأطفال في مقاطعة قانسو، حيث حلقن رؤوسهن في مراسم احتفالية كوسيلة لمنع العدوى، وفقاً لموقع "ذا صن" البريطاني.

وكانت الممرضات مستعدات لمغادرة مدينة لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو، قبل إرسالهن إلى مركز الفيروس، مدينة ووهان، لعلاج مرضى فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أرسل فيه نحو 20 ألف مسعف وعامل طبي من جميع أنحاء الصين إلى ووهان للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.

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ونشرت صحيفة "قانسو اليومية" المحلية اللقطات على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة جدل وتساؤلات إذا كان الأمر ضروريا، لا سيما أن البعض اعتبر اللقطات التي تبكي فيها الممرضات "مؤلمة".

لكن المستشفى قالت في وقت لاحق إن جميع الممرضات تطوعن للذهاب لمكافحة الفيروس بعد حلق شعرهن تماما كوسيلة لمنع العدوى، لافتة إلى أن حلاقة الرؤوس كانت "ممارسة شائعة" بين الأطباء.





وارتفعت، الخميس، حصيلة الوفيات والإصابات المؤكّدة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 2129، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 75 ألفاً و768 حالة، بينما تعافى 16 ألف و329 شخصا.

وقال متحدث باسم المستشفى: "كثير من مستخدمي الإنترنت لا يعرفون الوضع، لكن بالنسبة للعاملين في المجال الطبي فإن هذا أمر شائع ويمكن ملاحظته في العديد من الأماكن في البلاد".



